Fietsster gewond na botsing met auto

Publicatie: do 16 januari 2020 17.13 uur

KOLLUM - Op de kruising Gerrit Bleekerstraat met de Harddraversbaan in Kollum is donderdagmiddag een fietsster gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een auto.

De fietsster kwam vanaf de Harddraversbaan en verleende geen voorrang aan de automobilist die op de Gerrit Bleekerstraat reed. Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De fietsster is behandeld in de ambulance en is voor een controle overgebracht de huisarts. De auto en de fiets raakten licht beschadigd. De automobilist kon zijn weg vervolgen nadat het ongeval was afgehandeld.

