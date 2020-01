Westereender (20) voorgeleid om spooktelefoontjes

Publicatie: do 16 januari 2020 15.26 uur

LEEUWARDEN - De 20-jarige man uit De Westereen die verdacht wordt van het plegen van vele spooktelefoontjes is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is voor 14 dagen in bewaring gesteld.

De verdachte werd eerder deze week overgeleverd uit Denemarken nadat de Deense politie hem had gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel. De Westereender wordt verdacht van oplichting en het telefonisch belagen en bedreigen van burgers, bedrijven en instanties. Telefoonlijnen van hulpverleners waren door zijn duizenden telefoontjes onbereikbaar.

De man benaderde onder meer onderdelen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en ziekenhuizen en huisartsenposten door het hele land. Een ziekenhuis wilde hij afpersen voor een kwart miljoen euro.