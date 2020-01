Coureur geeft kopstoot op autocross

Publicatie: do 16 januari 2020 13.10 uur

LEEUWARDEN - Het waren eind mei vorig jaar op de autocross bij Grijpskerk (locatie Pieterzijl) niet alleen de crosswagens die met elkaar in botsing kwamen, ook een paar deelnemers hadden de - fysieke - confrontatie niet geschuwd. Een 38-jarige inwoner van Kootstertille moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden omdat hij de vader van een van de crossers een kopstoot zou hebben gegeven.

Band gesneuveld

Dat ontkende de Tilster niet, maar hij vond wel dat hij een beroep kon doen op zelfverdediging. De tegenpartij - volgens de verdachte werd hij op een gegeven door een hele groep mannen belaagd - verweet dat dat hij een andere crosser van de baan had gereden. Daarbij was een band gesneuveld, de collega-crosser verlangde van de Tilster dat hij de schade op zich zou nemen.

Vast in zespuntsgordel

Volgens de Tilster werd hij al belaagd voor hij goed en wel uit zijn auto kon komen. ‘In de auto had ik de eerste klappen al te pakken. Ik kon niks, ik zit vast in een zespuntsgordel’. Hij zei dat hij door zeven man te grazen werd genomen. Later, bij de politie, nuanceerde hij dat door te zeggen dat hij door de crosser en diens vader en broer te grazen werd genomen.

‘Wil je een kopstoot’

Dat was ook bevestigd door een onafhankelijke getuige. Die had gehoord dat de Tilster tegen de vader had geroepen ‘Wil je een kopstoot?’. Vervolgens zou de verdachte de vader hebben vastgepakt en zette hij zijn woorden om in daden. Toch vond de Tilster dat hij uit noodweer had gehandeld. Hij stelde dat hij waarschijnlijk niets had gedaan als zijn zoon niet bij het conflict betrokken was geraakt.

‘Klein teringjong'

De vader zou zijn zoon hebben ‘gepakt’ en hebben uitgemaakt voor ‘klein teringjong’. Toen knapte er iets bij de verdachte. ‘Ik sta voor mijn gezin en mijn familie. Ik bescherm mijn geliefden’, zei hij. De vraag was of de kopstoot een geoorloofd middel was voor de Tilster om zich te verdedigen tegen, zoals het juridisch heet, ‘een onmiddellijke en wederrechtelijke aanranding’.

Aan de armen vastgehouden

Officier van justitie Rein Meinderts vond van niet. De officier oordeelde dat de Tilster te ver was gegaan. ‘Ik begrijp echt niet wat een kopstoot kan bijdragen aan het jezelf verdedigen’, zei Meinderts. De Tilster claimde dat hij door beide broers aan de armen werd vastgehouden en niets anders kon. Dat strookte niet met het verhaal van de getuige, die had gezegd dat de verdachte de vader had vastgepakt en toen een kopstoot had uitgedeeld, stelde rechter Chris Beuker.

De rechter was het met de officier eens. Beuker hield er wel rekening mee dat de andere partij de verdachte had opgezocht en dus de agressors waren. En hij liet ook meewegen dat de Tilster zelf ook klappen heeft gehad en bij de vechtpartij een gebroken pink heeft opgelopen, waar hij zes weken mee rond heeft gelopen. De officier had 40 uur werkstraf plus 40 uur voorwaardelijk geëist. Beuker maakte er een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur van.