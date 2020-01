Kensington hoofdact 21ste Oerrock festival

Publicatie: wo 15 januari 2020 10.19 uur

URETERP - De line-up van Oerrock 2020 is bekend. Met Kensington als hoofdact is het Ureterper festival zeker van succes. Kensington is op Hemelvaartsdag de absolute headliner van de 21ste editie van Oerrock. Frontman Eloi Youssef en zijn band sluiten op 21 mei de eerste dag van het festival af.

Miss Montreal verzorgt aan het eind van de middag de aftrap van het festival. De in Ureterp populaire zangeres en huisartiest van Oerrock zorgt er ongetwijfeld voor dat het vanaf het begin druk is op het festivalterrein. Verder staan op Hemelvaartsdag optredens gepland van Kraantje Pappie, Rowwen Hèze, The Dirty Daddies, Maan, DJ Paul Elstak, Indian Askin, Toy Dolls, Joe Buck, Merol, Rob Dekay en de nummers één en twee van de Oerrock Play-Offs.

Met de komst van de Australische rockband Wolfmother, de eerste Aussies die op Oerrock staan, zorgt het festival voor een aansprekende verrassing. Wolfmother is wereldwijd een begrip. Frontman en gitaargod Andrew Stockdale zal met wereldhits als ‘Woman’ en ‘Joker and the Thief’ Oerrock ongetwijfeld op de grondvesten laten trillen.

Ook het programma voor de slotdag, traditioneel de dag voor de Tributebands, mag er zijn. Vanuit de Verenigde Staten komt Rumours (Fleetwood Mac) naar Ureterp. Ook de aanwezigheid van een Amerikaanse band is een primeur voor Oerrock. Abba Fever, vorig jaar een groot succes, sluit de slotdag van het festival af. Maar niet voordat onder andere: Fortunate Sons (CCR), Ultimate Gun’s and Roses, Katy Ellis (Katy Perry), Status Quotes (Status Quo) Lenny Jay (Michael Jackson) en het Italiaanse Bad Medicine (Bon Jovi) het publiek hebben vermaakt.

De invulling van de gratis vrijdagavond is nog niet bekend, maar Oerrock kennende zal ook op de tweede avond van het festival een aantrekkelijke line-up acte de présence geven. Bestuurslid Jorryt Taekema denkt dat de Oerrock-gangers tevreden kunnen zijn. "We bieden een brede en gevarieerde line-up. In de programmering houden we er bovendien rekening mee dat de bezoekers, door verschillende genres tegenover elkaar te zetten, altijd een keuze hebben."

De online voorverkoop, met vroegboekkorting, begon op woensdag 15 januari om 8:00 uur. Toegangskaarten kosten €38,75. Voor dit bedrag ontvangt men een ticket voor zowel de donderdag als de zaterdagavond. De toegang tot de vrijdagavond is traditioneel gratis.