Echtpaar Merkus-Schievink 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 14 januari 2020 15.45 uur

SURHUISTERVEEN - Op dinsdag was het 60 jaar geleden dat Bouwe Merkus en Siepie Merkus-Schievink in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bracht het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren.

Ontmoet via broer

Meneer Merkus zag het levenslicht in Harkema en mevrouw Merkus-Schievink werd geboren in Surhuisterveen. Het stel ontmoette elkaar via de broer van mevrouw Merkus, waar meneer Merkus bevriend mee was.

Verhuizingen

Het stel woonde nadat ze getrouwd waren een aantal jaar in Harkema en verhuisden vervolgens naar Wolvega. Hier ging meneer werken bij de gemeente Weststellingwerf. Hier groeide hij door tot ‘hoofd voorlichting en inspectie’ van het gemeentelijk gasbedrijf. Door gebruik te maken van een 55+ regeling ging hij op zijn 55e met pensioen. Na zijn pensionering verhuisden ze weer naar Harkema en bleven daar 20 jaar wonen. Drie jaren geleden verhuisden ze naar Surhuisterveen, waar ze nu nog steeds wonen.

Werkzaamheden

Mevrouw Merkus-Schievink werkte voordat ze in het huwelijksbootje stapte als verzorgende voor gezinnen en bejaarden. Daarna nam ze de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich. Toen de kinderen wat groter waren werkte mevrouw op verschillende adressen nog als hulp in de huishouding.

Het echtpaar Merkus-Schievink kreeg 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het paar is nog in vrij goede gezondheid. Ze vierden het huwelijksjubileum met familie, vrienden en buren.

