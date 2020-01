Dode vrouw gevonden in vijver in Wijnjewoude

Publicatie: di 14 januari 2020 15.26 uur

WIJNJEWOUDE - De politie heeft dinsdag rond 15.20 uur bekendgemaakt dat er in de Freulevijver bij Wijnjewoude een lichaam gevonden is van een overleden persoon.

Het gaat om de 57-jarige vrouw uit Drachten die sinds maandagavond vermist was. De politie doet onderzoek naar hoe de vrouw in het water terecht is gekomen.

FOTONIEUWS