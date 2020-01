Vrouw uit Drachten sinds maandagavond vermist

Publicatie: di 14 januari 2020 10.40 uur

DRACHTEN - Een vrouw van middelbare leeftijd wordt sinds maandagavond rond 22:00 uur vermist in de buurt van Drachten. Ze is gekleed in blauwe trainingsbroek, zwart wit gestreept shirt en een bruine jas. De vrouw is 164 cm lang en heeft kort donkerblond haar.

De vrouw is op een opvallende grote antraciet donkere elektrische fiets vanuit woonwijk de Venen vertrokken. De vrouw houdt van natuurgebieden. Mensen die de vrouw zien of weten waar ze is worden gevraagd om de politie te bellen 0900-8844.