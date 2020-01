Auto's in botsing op de Bolder in Drachten

Publicatie: ma 13 januari 2020 16.01 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Bolder en de Hemmen in Drachten zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van het zwarte voertuig wilde de kruising met de Hemmen oprijden.

Op dat moment stelde hij zijn binnenspiegel bij omdat deze de zon weerkaatste en daarbij het zicht belemmerde. Vanuit stilstand reed hij vervolgens de kruising op en kwam in botsing met de andere auto. Hij dacht dat hij vrij baan had omdat hij vlak ervoor nog had gekeken.

De auto's raakten bij het ongeval beschadigd. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS