Bromfiets vliegt in brand tijdens het rijden

Publicatie: ma 13 januari 2020 11.42 uur

DRACHTEN - Het was maandag even schrikken voor de bestuurster van een bromfiets in Drachten. Tijdens het rijden vloog het voertuig plotseling in brand. Ze wist de bromfiets nog snel aan de kant te zetten en haarzelf in veiligheid te brengen. Binnen enkele momenten stond de bromfiets in vuur en vlam.

De brand vond plaats op het Zuid in Drachten ter hoogte van het Karmelklooster. De brandweer werd om 11.26 uur opgeroepen voor de brand. De brandweerlieden hebben de brand geblust.

