Brandweer rukt uit voor vlam in de pan

Publicatie: zo 12 januari 2020 19.30 uur

DRACHTEN - De brandweer is zondagavond om 18.33 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Waterlelie in Drachten. De vlam was in de pan geslagen toen een kind jus aan het maken was in de keuken. Er ontstond plotseling een enorme steekvlam waarbij de wasemkap in brand vloog. De ouders bedachten hun niet en zijn direct de woning uitgegaan en hebben de brandweer gebeld.

De ter plaatse gekomen brandweerlieden hebben met een binnenaanval het vuur gedoofd. Ook werden de naastgelegen woningen gecontroleerd door de brandweer. Er raakte niemand gewond. Stichting Salvage zal de schade opnemen en afhandelen met de bewoners.

FOTONIEUWS