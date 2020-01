Kruiser maakt water in Opeinder kanaal

Publicatie: zo 12 januari 2020 13.04 uur

OPEINDE - Een kruiser is zondag voor een groot gedeelte gezonken in een het Opeinder kanaal in Opeinde. De brandweer werd rond het middaguur ingeschakeld om te voorkomen dat de boot verder zonk. Ook lekte er olie.

De eigenaar laat weten dat het schip zaterdagavond naar de plek aan de Kanaelsloane is gevaren. Er was toen niets aan de hand. Zondag ontdekte de eigenaar dat de boot water maakte. De brandweer van Burgum is ook ingeschakeld om olieschermen rond de kruiser te plaatsen. Het is bedoeling om vervolgens de boot leeg te pompen.

FOTONIEUWS