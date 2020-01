Coniferenhaag in brand gezet in Drachten

Publicatie: za 11 januari 2020 17.43 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zaterdag om 16.49 uur uitrukken voor een brand in een coniferenhaag aan de Sint Jansberg in Drachten. Een omwonende bedacht zicht niet en is direct begonnen te blussen van de metershoge vlammen. De brandweer is ter plaatse gekomen heeft de brand nageblust.

De politie is een buurtonderzoekje gestart omdat brandstichting niet uitgesloten wordt.

FOTONIEUWS