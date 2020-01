Fietser gewond bij aanrijding in Hallum

Publicatie: za 11 januari 2020 13.02 uur

HALLUM - Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Griene Dyk in Hallum. De fietser werd aangereden door een automobilist. Deze zag de fietser over het hoofd en reed hem vervolgens aan.

De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

