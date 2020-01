Man beroofd van shag en geld: eis 2 jaar cel

Publicatie: vr 10 januari 2020 14.05 uur

LEEUWARDEN - Tegen vier verdachten - drie mannen en een vrouw - die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de gewelddadige beroving van een man in Witmarsum heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag gevangenisstraffen van een en twee jaar geëist. Bij de beroving zou een 23-jarige Leeuwarder het slachtoffer een mes op de keel hebben gezet.

Schamele buit

Ondertussen haalden een 22-jarige Leeuwarder en een 30-jarige Grouster de zakken van het slachtoffer leeg. De buit was uiterst schamel: behalve een portemonnee met pasjes en wat kleingeld maakten de verdachten een pakje shag buit. Daarna werd het slachtoffer weggejaagd. Officier van justitie Leonie Lübbers oordeelde dat alle vier verdachten een gelijke rol hebben gespeeld in de beroving. Op weg naar Witmarsum was van tevoren besproken wat er zou gaan gebeuren en wie wat zou doen.

‘Kom maar op met de erfenis’

De ex-vriendin van het slachtoffer, een 21-jarige inwoonster van Drachten, had met haar ex afgesproken. Zij zou in de auto op de man wachten. Op het moment dat het slachtoffer had plaatsgenomen, kwamen de medeverdachten tevoorschijn. De ex-vriend werd klemgezet en kreeg het mes van de Leeuwarder op de keel. Het motief achter de beroving was geld: de vrouw zou nog 300 tot 400 euro van haar ex-vriendje tegoed hebben. De vrouw wist dat de ex-vriend geld uit een erfenis had gekregen. Het waren haar eerste woorden toen haar ex in de auto ging zitten: "Kom maar op met die erfenis".

Appeltje te schillen

De Grouster, ook een ex van de Drachtster, had de Leeuwarder meegevraagd om het slachtoffer onder druk te zetten. De Leeuwarder kende het slachtoffer: vorig jaar zijn beiden nog veroordeeld voor een diefstal met geweld. Hij had op zijn beurt zijn stadgenoot en maatje meegevraagd. Ook de 23-jarige zou nog een appeltje te schillen hebben met het slachtoffer: de man zou hem hebben verlinkt in een andere zaak.

Terug naar de gevangenis?

De Leeuwarder hoorde de hoogste straf tegen zich eisen: twee jaar cel. Dat heeft alles te maken met zijn 13 pagina’s tellende strafblad. Hij en zijn stadgenoot zitten nog altijd in voorarrest. De Drachtster en de Grouster mochten van de rechtbank tussentijds naar huis, maar als het aan de officier ligt zitten ook zij binnenkort weer achter de tralies. Lübbers eiste voor alle drie dezelfde straf: een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk, proeftijd twee jaar. De Leeuwarders hadden nog voorwaardelijke straffen open staan, respectievelijk een celstraf van twee weken en een werkstraf van 25 uur. De officier verzocht de rechtbank die sancties om te zetten in onvoorwaardelijke straffen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 24 januari uitspraak.