Ramen van huis vernield, mogelijk door kogeltjes

Publicatie: vr 10 januari 2020 10.11 uur

DRACHTEN - Bewoners van een woning aan de Van Haersmasingel in Drachten schrokken donderdagnacht wakker. Rond 3.30 uur werden drie ramen van hun huis vernield. De ronde gaten laten zien dat het mogelijk is gebeurd door schoten.

De politie is in de nacht gealarmeerd en agenten hebben nog een zoekslag in de omgeving gedaan, zonder resultaat.