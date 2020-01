Excuses raadslid voor 'pronken' met ambtsketen

Publicatie: do 09 januari 2020 21.00 uur

KOLLUM - Raadslid Sjoerd Keizer (S!N) heeft donderdagavond zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij het nieuwe ambtsketen van de burgemeester om had gedaan voor een foto op Facebook. Hij maakte zijn excuses nadat raadslid Pieter Braaksma (Gemeentebelangen) de kwestie aanhalig maakte tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Braaksma vond het jammer dat Keizer 'andersmans veren' gebruikte om er 'wat van te maken'. Mensen hadden hem erop gewezen dat Keizer 'pronkte mei in oar syn fearen'. Braaksma heeft de status van het ambtsketen hoog en vindt dat de nieuwe burgemeester Johannes Kramer hem als eerste zou moeten hebben gedragen. Hij vond een excuses op zijn plek en enkele tellen later deed Sjoerd Keizer zijn excuses. "It wie bedoeld as grapke mar ik wol myn eksuus wol oanbiede...."