Twee gewonden bij aanrijding op Van Harinxmaweg

Publicatie: do 09 januari 2020 20.27 uur

OLTERTERP - Op de Van Harinxmaweg bij Olterterp is donderdag rond 19.22 uur een auto tegen een boom gereden. De bestuurder vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en na de botsing tegen de boom vloog het voertuig in brand.

De politie en de brandweer van Beetsterzwaag zijn ter plaatse gekomen. De brand is geblust door de brandweer. In de auto zat een echtpaar met twee kinderen. De twee kinderen in de auto zijn gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een omwonende zorgde voor eerste hulp aan de inzittenden.

De weg werd tijdens de afhandeling van het ongeval afgezet door de politie.

