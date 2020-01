Verdachte steken met knipmes blijft in voorarrest

Publicatie: do 09 januari 2020 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Assenaar die op 19 oktober in Drachten geprobeerd zou hebben de buurman van zijn ex-vriendin met een mes te steken, moet de behandeling van zijn strafzaak in de gevangenis afwachten. Dat bepaalde de rechtbank in Leeuwarden donderdagmiddag. Het verzoek van de advocaat om het voorarrest van zijn cliënt te schorsen of op te heffen werd door de rechtbank afgewezen.

Met een knipmes steken

De Assenaar, een azc-bewoner uit Iran, wordt ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft de buurman van zijn ex met een knipmes te steken. De ex-vriendin had de verdachte gevraagd om weg te gaan. Toen de buurman de ex wilde helpen, vernielde de Assenaar diens bril. Vervolgens zou hij een mes tevoorschijn hebben gehaald en daarmee in de richting van de buurman hebben gestoken.

Met mes gezwaaid

De verdachte beweerde dat hij alleen maar met het mes had gezwaaid om de buurman op afstand te houden. De buurman zou hem achtervolgd hebben en hem in de buik hebben gestompt. Het tevoorschijn halen van het mes was een merkwaardige reactie, vond rechtbankvoorzitter Chris Beuker. De rechter opperde dat de buurman al wat ouder is en de verdachte gemakkelijk weg had kunnen rennen. ‘Dan krijgt hij u nooit te pakken’.

Achterstand NIFP

De rechtbank honoreerde het verzoek van de advocaat om de buurman en een getuige door de rechter-commissaris te laten horen. De zaak staat op zitting op 24 maart, maar het is nog niet zeker of die datum gehaald zal worden. Het – psychologisch – onderzoek is nog niet afgerond. De Assenaar heeft één gesprek gehad met een psycholoog van het Nederlands Instituut voor Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Vanwege personeelstekorten kampt het NIFP al een tijdlang met een achterstand.