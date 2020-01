Voorarrest verdachte overval Lippenhuizen verlengd

Publicatie: do 09 januari 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft donderdag het voorarrest verlengd van een 23-jarige man uit Amersfoort die betrokken zou zijn geweest bij een gewelddadige overval op een woning in Lippenhuizen. Het voorarrest van een tweede verdachte, een 20-jarige Amersfoorter, is eerder wel door de rechtbank geschorst.

40 gouden ringen

De twee mannen zouden op de avond van 25 september vorig jaar de bewoners van een woning aan de Rjochtskeamerpaed in Lippenhuizen met geweld een koffer met 40 gouden ringen ter waarde van 7500 euro afhandig hebben gemaakt.

Bewakingsbeelden

De bewoonster is geslagen door de overvallers. De bewoners zouden de gouden ringen via Marktplaats te koop hebben aangeboden. De Amersfoorter beweerde dat hij niets met de overval te maken had, hij zou die avond niet in Lippenhuizen zijn geweest. Hij zou de medeverdachte ook niet kennen. Twee agenten hebben de man echter herkend op bewakingsbeelden.

Inhoudelijke behandeling

De rechtbank oordeelde dat hij meer uitleg had moeten geven en te weinig argumenten in bracht tegen het bewijs dat er tegen hem ligt. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat in principe gepland op 7 april. De Amersfoorter blijft in elk geval tot die datum in de gevangenis. Volgens de rechtbank is het nog niet zeker of de zaak begin april behandeld zal kunnen worden.