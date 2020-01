Treinstation Leeuwarden vier uur lang ontruimd

LEEUWARDEN - Het treinstation van Leeuwarden is donderdag even na 11.00 uur vier uren lang ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. Het treinverkeer werd stilgelegd en het treinstation werd door de politie ontruimd. In een lege trein van Arriva was een jerrycan met daarin een onbekende vloeistof aangetroffen. Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse.

Rond 12.00 uur arriveerde een lid van het Team Explosievenverkenning (TEV) op het treinstation van Leeuwarden. Het TEV bestaat uit agenten die opgeleid zijn op het gebied van explosieven. Zij kunnen bepalen of het nodig is om de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in te schakelen.

Om 13.00 uur kon de politie melden dat de TEV'er onvoldoende kan inschatten wat het explosiegevaar van dit voorwerp is. Hij heeft nu de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. De EOD is rond 14.00 uur ter plaatse gekomen. Omstreeks 15.10 uur heeft de EOD het bericht gegeven dat er geen gevaar meer is. Het station zal langzaamaan weer vrijgegeven worden. In het kader van het onderzoek zullen twee perrons wel afgezet blijven.

Rond 13.30 uur liet de politie weten dat er een man is opgepakt

