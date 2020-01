Gewonde bij botsing in Drachten

Publicatie: do 09 januari 2020 11.37 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een andere automobiliste op de Gauke Boelensstraat in Drachten. Het betrof een kopstaart-aanrijding.

De bestuurster van de grijze Toyota is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ze had nekklachten. De bestuurster in de zwarte VW kwam met de schrik vrij. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.

FOTONIEUWS