Auto belandt in tuin na botsing

Publicatie: do 09 januari 2020 10.25 uur

DAMWâLD - Op de kruising van de Bakkerswei met de Ds. Germswei zijn woensdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig vloog door de klap over een stenen rand en belandde bij een woning in de tuin. Het andere voertuig raakte niet beschadigd. Deze bestuurder is na het uitwisselen van gegevens weer verder gereden.

Een berger heeft het beschadigde voertuig uit de voortuin gehaald en vervolgens afgevoerd.

