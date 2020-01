Boete van 500 euro voor snelle automobilist

LEEUWARDEN - Hoewel zijn overtreding al meerdere jaren terug plaatsvond, moest een 48-jarige automobilist uit De Falom woensdagochtend nog wel voorkomen bij de kantonrechter in Leeuwarden. De man kreeg wel minder straf opgelegd als normaal omdat de zaak al meer dan twee jaar op de plank had gelegen.

Op zondag 22 oktober 2017 werd de bestuurder door de politie aangehouden omdat hij met 114 km/u over de Anne Vondelingweg bij Leeuwarden reed. Hij reed daarmee 44 km/u te snel. "Het was op dat moment heel rustig op de weg, het is dom" was zijn commentaar voor de rechter. De man kreeg voor de overtreding een boete van 500 euro (anders 600 euro) en verder geen rijontzegging. De rechter maakte hier een voorwaardelijke straf van twee maanden van met een proefperiode van een jaar. De man had in 2017 ook al eens flink te hard gereden.