Haastige Kollumer trapt gaspedaal te ver in

Publicatie: wo 08 januari 2020 20.50 uur

LEEUWARDEN - Een 65-jarige man kreeg woensdag bij de kantonrechter in Leeuwarden een boete van 770 euro. De Kollumer moest voorkomen omdat hij 53 km/u te hard reed op de Groningerstraat te Leeuwarden.

Op 10 maart 2019 was hij onderweg naar de beurs Vrouw. Zijn echtgenote was daar onwel geworden en de man wilde haar zo snel als mogelijk ophalen. Dit ging mis want een politieagent zette de haastige automobilist aan de kant zette vanwege zijn snelheid.

Naast de boete had de man direct na de overtreding al een rijontzegging gehad van 32 dagen. De man had verder geen strafblad en kwam voor het eerst in aanraking met Justitie.