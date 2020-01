Boete van 390 euro voor snelle Gariper

LEEUWARDEN - Een 43-jarige man uit Garyp moet een geldboete van 390 euro betalen. Bovendien kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden met een proeftijd van een jaar.

De man reed op 27 november 2017 met 114 km/u over de Drachtsterweg richting de Wâldwei. Hij reed 34 km/u te hard toen de politie zijn snelheid registreerde. De man moest zich woensdag verantwoorden bij de kantonrechter in Leeuwarden. De overtreding vond plaats aan het begin van de avond en de Gariper dacht dat hij waarschijnlijk een paar auto's aan het inhalen was. “Het was dom en niet handig” was zijn reactie.

Omdat de zaak al meer dan twee jaar oud was, kreeg de man een lagere straf dan normaal. Het was de tweede keer dat de man veel te hard reed in 2017.