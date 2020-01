Schade jaarwisseling Smallingerland: 17.000 euro

Publicatie: wo 08 januari 2020 17.55 uur

DRACHTEN - De schade-afhandeling van de jaarwisseling kostte de gemeente Smallingerland zo'n 17.000 euro. De gemeente spreekt over een rustig verlopen jaarwisseling met weinig incidenten. In Oudega stond er wel een aantal caravans in de brand. Verder waren er ongeveer 40 à 50 stuks brandbulten waar kerstbomen en pallets werden verbrand.

Het schadebedrag bedroeg ongeveer 7000 euro. Mensen van wijkbeheer en van de reiniging kwamen in het nieuwe jaar in actie om vuurwerkresten en andere troep op te ruimen. De opruimkosten worden geschat op 10.000 euro. De gemeente is blij dat steeds meer inwoners zelf de bezem oppakken en hun eigen straat schoonvegen.