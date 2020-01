15.000 euro voor ondertiteling raadsvergadering

Publicatie: wo 08 januari 2020 17.33 uur

DRACHTEN - De raads- en commissievergadering van Smallingerland op internet worden voortaan ondertiteld. Doven en slechthorenden kunnen de bijeenkomsten over de besluitvorming in hun gemeente dan ook volgen. Doel is om de politieke besluitvorming voor belangstellenden zo transparant mogelijk te maken.

Burgemeester en wethouders kiezen ervoor om de ondertitels honderd procent nauwkeurig te krijgen, maar dat betekent dat ze pas op zijn minst een week later op de site kunnen worden ingevoegd. De notulisten van het betrokken bedrijf, Notubiz in Rotterdam, doen hun werk na afloop en kunnen daarom niet eerder leveren. Als een raadslid Fries spreekt, is de ondertiteling ook in het Fries. Er vindt geen vertaling Nederlands-Fries en Fries-Nederlands plaats.

De kosten voor het ondertitelen bedragen zo’n 15.000 euro per jaar. Ook kan er tijdens de vergadering direct worden ondertiteld, maar dan wordt een nauwkeurigheid van 70 tot 90 procent gegarandeerd. De kosten daarvan zijn ongeveer hetzelfde. Automatische spraakherkenning en vervolgens ondertitelen levert eenzelfde nauwkeurigheid op en kost de helft, maar beide laatste opties zien burgemeester en wethouders niet zitten.

De maatregel wordt genomen vanwege het "Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid." Gemeenten zijn daardoor verplicht om de toegankelijkheid van hun websites voor mensen met een beperking (met name aan het zicht en gehoor) te waarborgen.