Verdachten steekpartij in Drachten langer vast

Publicatie: wo 08 januari 2020 17.17 uur

LEEUWARDEN - De 14-jarige en 15-jarige jongen die betrokken zijn geweest bij de dodelijke steekpartij in Drachten, blijven 30 dagen langer in voorarrest. Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de kinderrechter besloten heeft om hun voorarrest te verlengen.

Op 22 december werd de 16-jarige Roan uit Drachten bij het café Pietje Bel in zijn woonplaats is neergestoken. Maandagochtend 30 december overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 15-jarige jongen uit Gorredijk en een 14-jarige Drachtster werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid.