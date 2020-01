Smallingerland baalt flink van Lawei-debÃ¢cle

Smallingerland baalt flink van Lawei-debâcle

Publicatie: wo 08 januari 2020 15.14 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland is andermaal flink uit de slof geschoten in de kwestie rond de verbouwing van theater De Lawei in Drachten. Directeur Stef Avezaat haalde Van Norel Bouwgroep uit Epe in 2014 van het bouwproject vanwege vermeende wanprestaties. Onterecht, oordeelde de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In kort geding kreeg de bouwer al grotendeels gelijk, in de bodemprocedure volledig. Een laatste bijdrage van 803.000 euro voor De Lawei was aanleiding voor wat de raadsleden betreft de laatste discussieronde.

De gemeenteraadsleden hadden hun buik vol van het optreden van de directeur, die in zijn theater nog steeds de scepter zwaait. ’Een aaneenschakeling van blunders van hier tot Tokio. Het was een dwaze beslissing om de bouwer naar huis te sturen. Mijn nekharen gaan er nog van overeind staan’, oordeelde Meine Hof man van Smallingerlands Belang. Raadslid Ype de Vries (ELP) ging een stap verder: ,,Hoe triest is het dat je als bouwheer een volledig verkeerde inschatting maakt, je vervolgens extra subsidie wilt en dat de verantwoording daarvoor achter de deuren van de hel vandaan moet komen. Sterker nog, die verantwoording geef je ook niet eens volledig. Ik zou me doodschamen als je zo met gemeenschapsgeld omgaat’’.

De blunder van De Lawei-directeur was reden voor de Smallingerlandse raad om ,,de onderste steen boven te krijgen’’, zoals CDA-raadslid Karin van der Velden-Ronda het omschreef. Een raadsenquêtecommissie kwam er aan te pas, een motie van wantrouwen, een wethouder, die aftrad. Vandaar dat anderhalf jaar geleden om een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken rond de verbouwing werd gevraagd. De christendemocrate stoort zich danig aan het feit dat de – gedeeltelijke – duidelijkheid pas anderhalf jaar na het verzoek daartoe komt.

,,De verbouwing is volledig ontspoord’’, aldus Van der Velden-Ronda. Ze noemt het beschamend dat de directeur tijdens zijn zes weken durende vakantie in 2019 niet thuis gaf en de onderzoekers voor de dichte theaterdeuren liet staan. Onderzoeksbureau Kafi Integrety kreeg de informatie aanvankelijk maar mondjesmaat of zelfs helemaal niet. Theaterdirecteur en de onderzoekers konden ook maar moeizaam met elkaar overweg, aldus burgemeester Jan Rijpstra. Vandaar dat hij tijdens het proces beide om tafel riep en hen er op wees dat het verzoek van de gemeenteraad nagevolgd diende te worden. ,,Het was lastig om goeie afspraken tussen beide partijen te maken. Er lag frictie.’’

De kwestie rond De Lawei kwam aan de orde vanwege de laatste 803.000 euro, die het college van burgemeester en wethouders als subsidie wil verstrekken. Geen sprake van, vonden de meeste partijen, want ook deze extra kosten moeten ook uit gemeenschapsgeld worden opgebracht. Zij vinden dat De Lawei het bedrag renteloos mag lenen en binnen tien jaar moet terugbetalen. Duidelijkheid over eventuele betaling van de acht ton komt pas over twee weken als alle randvoorwaarden van eerdere subsidiebesluiten op een rijtje zijn gezet. De projectkosten zijn tot een bedrag van 22 miljoen euro opgelopen.

Om nieuwe blunders als met De Lawei te voorkomen werkt Smallingerland nu aan een leidraad voor grote projecten. Daarin komt te staan hoe de gemeente met grote bouwprojecten zoals een nieuw zwembad zou moeten omgaan. Over vier weken ligt dat bij de gemeenteraad op tafel.