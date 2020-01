â€˜Slaan met ijzeren staaf was uit zelfverdedigingâ€™

‘Slaan met ijzeren staaf was uit zelfverdediging’

Publicatie: wo 08 januari 2020 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Wijnjewoude handelde naar het oordeel van rechter Tom Wolters uit noodweer, toen hij op 27 juli in de tuin van zijn woning aan de Loksleane een man, die hem met een mes belaagde, met een ijzeren staaf op het hoofd sloeg. De Wijnjewoudster mocht zich verdedigen tegen de aanval, het slaan met de ijzeren staaf - tot twee keer toe op het hoofd - was niet buitenproportioneel, vond de rechter.

Scooter vernield

De rechter ging er vanuit dat het de Wijnjewoudster er vooral om te doen was de man van zich af te houden. Aan dit incident ging een ander voorval vooraf. Bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen had de Wijnjewoudster de scooter en de sleutel van de scooter van een neefje vernield. Hij had de scooter omgetrapt. Omdat het neefje hem een tijdlang heeft getreiterd, wilde de verdachte de jongen daarop aanspreken. Dat escaleerde toen het neefje van alles riep dat bij de Wijnjewoudster in het verkeerde keelgat schoot.

Steen en een paar messen

Het neefje belde zijn moeder en deed het hele verhaal, waarop de vriend van de moeder verhaal ging halen bij de Wijnjewoudster. De man ging gewapend met een steen en een paar messen op zoek naar de verdachte. Bij de confrontatie had de man eerst met de steen gegooid, waarna hij de Wijnjewoudster met de ijzeren staaf te lijf wilde gaan. De Wijnjewoudster pakte de staaf af en sloeg van zich af, terwijl de ander probeerde hem met een mes te steken.

Autoruit vernield

Omdat hij uit zelfverdediging had gehandeld en de andere man de confrontatie had gezocht, ontsloeg de rechter de Wijnjewoudster voor de mishandeling met de staaf van alle rechtsvervolging. De man werd wel veroordeeld voor het vernielen van de scooter en de sleutel, en een andere vernieling, in januari 2018 in zijn vorige woonplaats Norg. Daar had hij een autoruit vernield toen hij door twee vrouwen met een metalen voorwerp op het hoofd werd geslagen. Voor beide vernielingen kreeg de Wijnjewoudster een werkstraf van 30 uur.