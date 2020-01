Geen bezwaren voor uitbreiding paviljoen De Leyen

ROTTEVALLE - Niets meer lijkt de uitbreiding van paviljoen De Leijen in Rottevalle in de weg te staan. Tijdens de behandeling van het voorstel dinsdagavond hadden raadsleden van Smallingerland nauwelijks vragen. De uitbreiding van De Leyen is relatief beperkt. Het gaat om extra zaalruimte en een nieuw terras van zo’n 250 vierkante meter.

Architect David van der Geest van bouwkundig ontwerp- en adviesbureau ARTEC in Burgum was in vijf minuten klaar met de beantwoording. In antwoord op vragen vertelde hij dat omwonenden en andere betrokkenen geen problemen met de uitbreidingsplannen. Op initiatief van Staatsbosbeheer hadden de plannenmakers een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Ook de gemeentelijk inzageprocedure leverde geen reacties op.

Eerder al was gekeken of de nieuwe stikstofrekenmethode, die landelijk voor forse stilstand van bouwprojecten zorg, invloed op de uitbreiding zou hebben. Dat gebeurde op verzoek van de provincie, die bvang was voor mogelijke effect op de verzuringsgevoelige Natura 2000-gebieden in de buurt. Dat is niet het geval.

Over veertien dagen geeft de gemeenteraad de laatste klap op de plannen en kan realisatie ervan beginnen.