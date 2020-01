Boelenslaan: Van wie is dit paard?

Publicatie: di 07 januari 2020 21.19 uur

BOELENSLAAN - De gemeente Achtkarspelen is op zoek naar de eigenaar van het paard op de foto. Het paard werd maandag loslopend aangetroffen in Boelenslaan. Het paard is op dit moment ondergebracht op een tijdelijk adres in Boelenslaan.

De gemeente roept mensen op die er mee van weten, zij kunnen zich melden bij Schutstalhouder Sliep via h.sliep@knid.nl.