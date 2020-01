Petitie-actie voor 'Noflik Wenje' gestart

Publicatie: di 07 januari 2020 14.59 uur

OENTSJERK - In MFC Heemstra State in Oentsjerk is maandag de petitie-actie 'Noflik Wenje moat bliuwe!' gestart. Met de actie verzetten vertegenwoordigers van de bewoners met dementie zich tegen sluiting van hun woonvorm. De petitie kan online worden ondertekend op noflikwenje.top/online-petitie en wordt in de Trynwâlden ook huis-aan-huis verspreid.

De gemeente Tytsjerksteradiel, zorgorganisatie Patyna en Zorgkantoor Friesland worden in de petitie gevraagd hun invloed te gebruiken om kleinschalig wonen-met-zorg voor de Trynwâlden te behouden.

Patyna deelde de bewoners in december mee dat sluiting per 1-1-2021 vast staat en dat het niet lukt om een overnamekandidaat te vinden. De bewoners vinden dat Patyna moet doorgaan met zoeken. Patyna weigert de sluitingsdatum van 1-1-2021 te vervangen door een realistische streef-overnamedatum. Daarmee neemt de zorginstelling het risico dat Noflik Wenje leegloopt en de zorgkwaliteit onder druk komt te staan.

Alleen door sterk op de zorg te bezuinigen kon in de eerste jaren het beoogde financiële resultaat worden bereikt. Onder druk van de inspectie gezondheidszorg lukte het Patyna om vanaf begin 2018 de contractueel overeengekomen zorg te bieden. Zorg die, eenmaal op peil, een stuk duurder uitviel. Patyna richt zich nu op zorgeenheden met minimaal 24-30 plekken. Een dergelijke zorgeenheid is volgens Patyna in de Trynwâlden niet haalbaar. Daarom wordt Noflik Wenje ter overname aangeboden én gesloten.