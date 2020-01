Falko Zandstra zondag in Andere Tijden Sport

Publicatie: di 07 januari 2020 14.54 uur

HEERENVEEN - Begin jaren 90 is hij de sensatie van het Nederlandse schaatsen: Falko Zandstra uit Heerenveen. Een supertalent, dat schijnbaar moeiteloos titels aaneenrijgt. Zijn laconieke, jongensachtige voorkomen maakt hem tot een idool. Posters van de 'gespierde spijker' hangen in meisjeskamers. Kenners weten het zeker: dit is het begin van het tijdperk Falko.

Maar dat wordt het niet. Rintje Ritsma - de man die tot dan toe in Falko's schaduw reed - wordt de grote kampioen van de jaren negentig. Zo snel als Falko kwam, zo snel verdwijnt hij ook weer van het toneel. Wat ging er mis?

Andere Tijden Sport is zondag op NPO te zien met de aflevering Falko Zandstra: De gespierde spijker. Over de pieken en dalen van een schaatskampioen. Met o.a. Falko Zandstra, Leen Pfrommer, Rintje Ritsma en Johann Olav Koss.