Verdachte: â€˜Ik moest even mijn woede kwijtâ€™

Verdachte: ‘Ik moest even mijn woede kwijt’

Publicatie: di 07 januari 2020 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Eastermar is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf omdat hij begin juni vorig jaar, nadat hij de nodige biertjes had genuttigd, in de ouderlijke woning een deur had vernield en iemand had bedreigd. Bovendien had de man onder invloed van alcohol en cannabis op een brommer gereden. De Eastermarder zei tegen de politierechter dat hij ‘gewoon boos’ was.

Zonder rijbewijs, zonder baan

‘Het ging beroerd’, zei de man tegen rechter Kees Post. Hij was zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij onder invloed van wiet had gereden. Zonder het rijbewijs kon hij ook niet werken, dus hij zat ook zonder baan. Op de bewuste dag had hij nogal wat gedronken. Hij had gedreigd de ouderlijke woning in brand te steken en hij had een paar deuken in zijn eigen auto getrapt. ‘Ik moest even mijn woede kwijt’, zei de Eastermarder.

Vernielen van schutting

Maar ik heb geen mensen iets aangedaan’, vervolgde hij. Verder zou hij een buurvrouw en een man hebben bedreigd. Uiteindelijk hebben zijn vader en een buurman hem vastgegrepen en onder controle gebracht. De rechter sprak hem vrij van het vernielen van de schutting van de buren, omdat niet vast kwam te staan aan wie de schutting precies toebehoorde.

Lagere straf dan de eis

De verdachte heeft zichzelf maand op laten nemen bij de GGZ. Dat hij zelf hulp had gezocht, kwam hem op een compliment van de rechter te staan. Post kon het ook waarderen dat hij eigenhandig de schutting had hersteld. De officier van justitie eiste een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. De rechter maakte er 40 uur werken plus een voorwaardelijke ontzegging van drie maanden.

Alcohol drastisch verminderd

Post legde een proeftijd van drie jaar op. De rechter hield er rekening mee dat de Eastermarder vanwege zijn psychische toestand - de man was er geestelijk slecht aan toe en zat tegen een psychose aan - verminderd toerekeningsvatbaar was. Ook gebruikt hij geen drugs meer en heeft hij het alcoholgebruik drastisch verminderd.