Asbest aangetroffen bij sloop boerderij

Publicatie: di 07 januari 2020 12.00 uur

BURGUM - De sloop van de oude boerderij aan de Burgumerdaam in Burgum is deze week van start gegaan. TN Slopen & Saneren zorgt voor de sloop. De boerderij werd op 24 december rond 3.00 uur in brand gestoken. In enkele minuten tijd stond het gebouw in vuur en vlam. Omwonenden hebben een explosie gehoord.

Tijdens het sloopwerk werden ook nog enkele asbestplaten aangetroffen. Deze zijn zorgvuldig verwijderd waarna de sloop met de kraan hervat kon worden.

