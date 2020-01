Getuige crash: 'Het was wielen, dak, wielen, dak'

Publicatie: di 07 januari 2020 09.55 uur

WARTEN - Het nieuwsbericht over de crash op de Stûkenwei bij Warten trok deze week veel aandacht. Vanaf nu is ook duidelijk wat er allemaal gebeurde voordat de hulp(diensten) in actie kwam. Getuigen hebben zich gemeld bij deze site en laten weten wat er allemaal vooraf gebeurde.

De getuige meldt dat zij onderweg waren en richting Burgum reden. Ze werden omstreeks 13.55 uur ingehaald door de Mercedes. De bestuurder moet wel 120 km/u hebben gereden en na het inhalen ging het mis toen de bestuurder begon te remmen. De auto tolde twee keer over de weg en schoot daarna van het talud. De auto vloog op dat moment meerdere keren over de kop. "Het was wielen, dak, wielen, dak."

De getuige meldde zich bij deze site vanwege het verhaal van Martijn uit Leeuwarden die een reddingspoging deed. Martijn sprong de sloot in terwijl de bestuurder al lang en breed verdwenen was. De grote vraag die overbleef: "Wat gebeurde er vooraf?"

Na de daadwerkelijke crash, belde de getuige direct 112 maar de automobilist stond binnen een halve minuut al buiten zijn auto. Hij stond daar onder het bloed en bagger. De man wenkte dat er geen hulpdiensten nodig waren en zei dat hij zelf wel voor de berging ging zorgen. Er waren op dat moment al meerdere auto's gestopt maar 'de man moest en zou weg'. Een automobilist, die het aanvankelijk niet wilde doen, heeft hem uiteindelijk weggebracht in de richting van Warten.

Nadat de man van het toneel was verdwenen, is de getuige verder gereden met het gezin. Er is op dat moment (omstreeks 14.09 uur) met de meldkamer gebeld over hetgeen wat er gebeurd was. Nabij Garyp kwamen zij de eerste politiewagen tegen die met grote spoed richting de ongevalsplek reed.

Op nagenoeg hetzelfde moment sprongen (de later aangekomen) mensen de sloot in om een poging tot redden te ondernemen. De bestuurder was in die tijd ook teruggekomen om nog een tas uit de auto te halen. Via de achterklep haalde hij de tas uit de auto. Hij sloeg daarna weer op de vlucht in een auto met daarin een vrouw.