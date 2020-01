Sluiting huis Hurdegaryp om hennepkwekerij

Publicatie: di 07 januari 2020 09.45 uur

HURDEGARYP - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft op 3 januari 2020 een woning in Hurdegaryp gesloten. Het pand wordt voor een periode van één maand gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De woning in Hurdegaryp is tijdelijk niet toegankelijk.

De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving. "Mei dizze sluting litte wy sjen dat drugsoerlêst net tolerearre wurdt yn us gemeente", aldus burgemeester Gebben.

Binnentreden woning

In het huis stuitte de politie op zo'n honderd wietplanten met bijbehorende apparatuur. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom door het plaatsen van extra aansluitingen en zware zekeringen. De brandveiligheid van de woning was hierdoor ook in het geding.