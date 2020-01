Brandstichting aan Wielewalen in Drachten

Publicatie: di 07 januari 2020 09.40 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd in de nacht van maandag op dinsdag gealarmeerd voor een buitenbrand op de Wielewalen in Drachten. Eén van de buurtbewoners keek naar buiten en zag in eens hoge vlammen bij de hoekwoning. Hij twijfelde niet en belde direct 112.

Een koelkast die aan de ander kant van de weg stond, werd naar de overkant verplaats en samen met het bankstel en andere rotzooi in brand gestoken. Omdat het vuur oversloeg naar bosschage naast de hoekwoning, pakten twee jongemannen een emmer en hebben het vuur proberen te blussen. Vervolgens heeft de brandweer de taak overgenomen en heeft de brand geblust. De politie heeft de zaak in onderzoek.

