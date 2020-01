Oud en nieuw bult opnieuw in brand

DRACHTEN - Op de plek waar de gemeente Smallingerland de resten van de oud en nieuw brandjes tijdelijk heeft achtergelaten is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer van Drachten werd even voor 21.00 opgeroepen voor deze brand aan het Bakboord in Drachten.

Mogelijk hebben de smeulende resten die daar lagen vlam gevat. Na kort blussen kon de brandweer terug naar de kazerne.