Johannes Kramer geÃ¯nstalleerd als burgemeester

Johannes Kramer geïnstalleerd als burgemeester

Publicatie: ma 06 januari 2020 22.00 uur

DOKKUM - Tijdens een bijzondere raadsvergadering in Dokkum is maandagmiddag de heer Johannes Kramer geïnstalleerd als eerste door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân.

In een volle kerk opende voorzitter Fedde Breeuwsma de vergadering. Nadat raadsgriffier Sytze Dijkstra het Koninklijk Besluit van 28 november had voorgelezen, kreeg de commissaris van de Koning de heer Arno Brok het woord. Nadat kabinetschef mevrouw Vd Steen de bevestigingstekst had voorgelezen, legde Johannes Kramer in het Frysk de eed af met de woorden: "Sa wier helpe my God almachtich".

Na de ondertekening las streekdichter van Noardeast-Fryslân de heer Jankobus Seunenga zijn gedicht "even uitvogelen" voor.

Hierna droeg locoburgemeester Engbert van Esch de ambtsketen over aan de kersverse burgemeester Johannes Kramer. Vervolgens kregen burgemeester Agricole namens de anno gemeenten en Oberbürgermeister van vriendschapsgemeente Fulde (Duitsland) het woord.

Na het overdragen van de voorzittershamer door Fedde Breeuwsma aan, en het dankwoord van Johannes Kramer, kwam aan het officiële gedeelte een einde. Hierna kon Johannes Kramer en zijn familie worden gefeliciteerd.

