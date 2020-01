Tennisclub krijgt zelfde huisstijl als sportpark

Publicatie: ma 06 januari 2020 14.13 uur

BURGUM - Tennisvereniging De Leechkamp in Burgum krijgt drie nieuwe kunstgras tennisbanen, het betreft baan 4, 5 en 6. Het vervangen van deze banen is van belang om in de toekomst niet door achterstallig onderhoud verrast te kunnen worden. Verder zal het geld gebruikt worden voor onderhoud van de kantine, de tennisvereniging wil ook overstappen op ledverlichting. Door deze overstap zullen de jaarlijkse energiekosten verlaagd worden met 40%.

De bestrating en de inrichting zal in dezelfde stijl aangebracht worden om verbinding binnen het sportpark te creëren. Op het moment is er een projectplan opgezet en de plannen zullen in 2021 gerealiseerd moeten worden.

Dit project van tennisvereniging De Leechkamp zal € 130.000 kosten en het IMF geeft een subsidie van € 35.000. Verschillende projecten kunnen subsidie aanvragen bij het IMF, Iepen Mienskipfûns. De voorwaarden van de lopende projecten moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, dorpen of de regio.