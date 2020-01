Politie zoekt automobilist na aanrijding met fiets

Publicatie: ma 06 januari 2020 11.53 uur

BURGUM - De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die vrijdagavond 3 januari betrokken was bij een aanrijding met een fietsster. De aanrijding vond omstreeks 18.35 uur plaats op de kruising van de Freerk Bosgraafstraat met de Tjalling H. Haismastrjitte in Burgum.

De automobilist kwam vanaf de Freerk Bosgraafstraat en sloeg rechtsaf. Op dat moment werd een fietsster die over de Tjalling H. Haismastrjitte (ook richting Tilstrans) reed, aangereden. Ze heeft nog wel geprobeerd om uit te wijken maar ze kwam uiteindelijk door de aanrijding met de auto ten val. Ze liep letsel aan het schouder op.

Of de automobilist de aanrijding gemerkt heeft, is onbekend. In ieder geval is deze niet gestopt. De politie is nu op zoek naar deze automobilist.