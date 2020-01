Jongens gepakt na beroving vrouw (71)

Publicatie: ma 06 januari 2020 10.18 uur

DRACHTEN - Twee jongens zijn maandagochtend door de politie opgepakt na een beroving van een 71-jarige vrouw uit Drachten. Deze beroving vond zondagmiddag plaats aan de Overstesingel in Drachten. De twee worden verdacht van poging tot beroving.

Bij de beroving zou een mes gezien zijn. De jongens zijn 14 en 16 jaar oud. Of ze bij de beroving iets buit hebben gemaakt, is onbekend. Na de beroving zijn ze per fiets gevlucht.