Dronken man valt in steeg na klimpartij

Publicatie: ma 06 januari 2020 09.06 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk werd zondagnacht gealarmeerd voor een beknelling in de Hoofdstraat in Gorredijk. Een dronken man wilde een kroeg binnengaan maar deze bleek al gesloten te zijn. De man probeerde via de steeg op de achterzijde te komen, maar ook daar zat het hek op slot. Een poging om via het dak het hek te omzeilen ging mis. Tijdens de klim viel de man in de steeg en raakte gewond.

De brandweer werd om 1.11 uur gealarmeerd. Bij aankomst bleek de situatie met de man mee te vallen. Het brandweerpersoneel heeft de stapper overgedragen aan het ambulancepersoneel en hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

