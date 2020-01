Schulting en Roes winnen op NK Shorttrack

Publicatie: zo 05 januari 2020 18.54 uur

LEEUWARDEN - In de Elfstedenhal in Leeuwarden werd zondag het NK Shorttrack verreden. Hierbij wisten Sven Roes uit Gytsjerk en Suzanne Schulting uit Tijnje de winst in het eindklassement te behalen.

De winst van Roes kwam als een grote verrassing. Gerenomeerde namen als Ithzak de Laat en Daan Breeuwsma moesten hem voor laten gaan.

Schulting won in 2018 een gouden medaille op de 1000 meter bij de Olympische spelen en wist ook op het NK de eerste plaats te bemachtigen. Ondanks een val in de superfinale had ze daarvoor al voldoende punten verzameld om het Nederlands Kampioenschap binnen te slepen.