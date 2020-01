Twee jongetjes gezocht voor beroving

Publicatie: zo 05 januari 2020 15.56 uur

DRACHTEN - In verband met een poging tot beroving is de politie op zoek naar twee daders. Er werd in Drachten een Burgernet-actie opgestart.

Het gaat om één donker getinte jongeman, leeftijd circa 14 a 15 jaar oud. En een blanke jongeman, blond haar, zwarte jas met capuchon. De daders zijn volgens de politie in het bezit van een mes.

De poging tot beroving vond plaats op de Overstesingel en de daders zijn de woonwijk de Drait ingevlucht. Getuigen worden opgeroepen om de politie te bellen. De politie liet een uur na de Burgernet-actie weten dat er 549 deelnemers waren en dat de jongens tot op heden niet zijn aangetroffen.