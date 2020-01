Haspel vliegt in de brand in eetcafÃ©

Haspel vliegt in de brand in eetcafé

Publicatie: zo 05 januari 2020 15.43 uur

STROOBOS - De brandweer van Buitenpost werd zondagmiddag opgeroepen voor een brand in een eetcafé aan Het Breed in Stroobos. Zowel de politie als de brandweer kwamen met spoed ter plaatse. In het eetcafé bleek een haspel, welke op een tafel lag, in brand te zijn gevlogen. De haspel werd gebruikt om vier kacheltjes te laten branden. Er zou in de avond een feestje worden gehouden en daarom werd het pand verwarmd.

De brandweerlieden hebben de brand geblust, vervolgens zijn de tafel en de haspel naar buiten gebracht. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in het pand. Daarna is de het pand geventileerd. De brandende haspel werd opgemerkt door voorbijgangers. Hierdoor kon erger worden voorkomen. Het pand heeft rook- en waterschade opgelopen.

