Politie botst op paal, man gepakt na achtervolging

Publicatie: zo 05 januari 2020 09.34 uur

DAMWâLD - Na een achtervolging, die eindigde op de Bûterblom in Damwâld, is zaterdagavond rond acht uur een 34-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel aangehouden.

De verdachte zou rond kwart voor acht de veroorzaker zijn geweest bij een aanrijding op de Groningerstraat in Leeuwarden, waarna de politie met spoed ter plaatse kwam. Na de aanrijding ging de automobilist er met hoge snelheid van door. Agenten uit de regio werden ingeseind om uit te kijken naar het voertuig. Deze werd op een zeker moment aangetroffen.

In Damwâld kwam het tot een achtervolging, waarbij een van de politievoertuigen tegen een paaltje is gereden en beschadigd raakte. Volgens omstanders ging de achtervolging op den duur te voet verder. Uiteindelijk kon de 34-jarige man uit Dantumadiel worden aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

De politie is in de zaak nog op zoek naar de tegenpartij die is aangereden.