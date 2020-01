Oane Koree winnaar crossloop Anjum

Publicatie: za 04 januari 2020 18.05 uur

ANJUM - Zaterdagmiddag heeft Oane Koree de 47e crossloop van voetbal vereniging Anjum gewonnen.

's Morgens begonnen 59 pupillen en junioren met het lopen van een parcours door de straten van Anjum. Daarna was er om één uur de wandeltocht waarbij de lopers de keuze hadden uit een versie van 6,5 of 10,5 kilometer. Er schreven 71 wandelaars in. Onderweg was er voor de lopers een stop bij een koek-en-zopie stand met heel bijzondere chocolademelk en een plak koek.

Als afsluiting was er de crossloop waar 43 deelnemers zich voor hadden ingeschreven. De winnaars bij de crossloop: 1e elftal Arjen Schregardus met een tijd van 28.38; 2e elftal Klaas Scheepstra in 28.55; 3e elftal Oane Koree in 28.08; Oudleden Sip Jaap Bos in 29.17 en bij de dames kwam Janna Visser als eerste over de finish met een tijd van 34.01.

Uitslagen:

Eerste elftal

1e prijs Arjen Schregardus

2e prijs Lolke Dijkstra

3e prijs Minne Zijlstra

Tweede elftal

1e prijs Klaas Scheepstra

2e prijs Sietse Koree

3e prijs Johan Sipma

Derde elftal

1e prijs Oane Koree

2e prijs Jan Walsma

3e prijs Herman Dickie vd Meulen

Oud leden en donateurs

1e prijs Sip Jaap Bos

2e prijs Henk Jan Holwerda

3e prijs Jacob Jan Haaksma

Dames

1e prijs Janna Visser

2e prijs Martine de Boer

3e prijs Nynke Rosier

FOTONIEUWS